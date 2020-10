Ausstellung und neue Kataloge des Weimarer Studios Mosaik

Das Studio Mosaik im Gaswerk an der Schwanseestraße 92 präsentiert am Samstag, 10. Oktober, 15 bis 18 Uhr, sowie am Sonntag, 11. Oktober, 14 bis 17 Uhr, die Ergebnisse aus den Ton- und Porzellan-Workshops. Diese haben in diesem Jahr kontaktlos unter dem Titel Mosaik-Box stattgefunden. Während des Lockdowns wurden die Workshops in Boxen verpackt und nach Hause geliefert, berichtet HP Grossmann. Das habe wunderbar geklappt. Parallel zur Ausstellung präsentiert das Studio-Mosaik-Team zwei Kataloge, deren Veröffentlichung wegen Corona mehrfach verschoben wurde.