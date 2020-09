Ausstellung zu nationalsozialistischen „Euthanasie“-Morden

Der Ortsverein Weimar der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung zeigt im Mon Ami die Ausstellung „Wirf einen Blick in die Vergangenheit – Wir erinnern an die Opfer der nationalsozialistischen ,Euthanasie’-Morde“.

Weimar. Elternverein Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung erinnert im Mon Ami an die Opfer und den Jahrestag der Buchenwald-Befreiung

Unter dem Titel „Wirf einen Blick in die Vergangenheit – Wir erinnern an die Opfer der nationalsozialistischen ,Euthanasie’-Morde“ präsentiert der Weimarer Ortsverein der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung ab Samstag im Mon Ami eine Wanderausstellung. Erstellt wurde diese vom Gedenk- und Informationsort für die Opfer der nationalsozialistischen „Euthanasie“-Morde an der Berliner Tiergartenstraße 4.