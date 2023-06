Das Vereinshaus "Zur Linde" an der Ecke Anger/Weimarische Straße in Ehringsdorf.

Austausch über Zukunft der „Linde“ bei offener Werkstatt in Ehringsdorf

Ehringsdorf. Ortsteilrat und Heimatverein Ehringsdorf laden zu einer Zukunftswerkstatt ins Vereinshaus „Zur Linde“ ein

Der Ortsteilrat und der Heimatverein Ehringsdorf haben alle Interessierten zu einer Zukunftswerkstatt ins Vereinshaus „Zur Linde“ eingeladen. Am Samstag, dem 17. Juni, sollen ab 14 Uhr bis voraussichtlich 17 Uhr die eingegangenen und gesammelten Vorschläge und Wünsche, was künftig im städtischen Gebäude an Aktivitäten und Veranstaltungen stattfinden soll, gemeinsam gesichtet und auf Umsetzbarkeit geprüft werden.

Ziel des Prozesses sei laut Ortsteilbürgermeisterin Ines Bolle (Grüne), bis Ende August der Stadtverwaltung ein gemeinsam getragenes Nutzungskonzept zu übergeben, was letztlich die Grundlage für die Beantragung von Fördermitteln bilden werde. „Entsprechend überzeugend muss das Ergebnis sein und alle Interessen unter einen Hut gebracht werden“, betonte sie und wünscht sich eine breite Öffentlichkeit bei dem Prozess.

Hinzu komme, dass der Ortsteilrat ein neues Büro benötige, wenn das jetzige im Steinbrückenweg wegen der Renaturierung des EOW-Geländes aufgegeben wird. „Es liegen einige Bedarfe auf dem Gebäude, so fehlt es auch an einem Raum, wo sich etwa Bürgerinitiativen, eine Skatrunde oder Bastelgruppen unkompliziert treffen können“, weiß Ines Bolle aus vielen Rückmeldungen aus dem Ortsteil.