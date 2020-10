Auszeichnung für Bienenfreunde

Bienenfreunde Thüringens wurden am Freitag in Tröbsdorf für ihr Engagement geehrt.

Staatssekretär Torsten Weil zeichnete am Freitag in Tröbsdorf „Bienenfreunde Thüringens“ aus. Darunter waren mit Frank Hildebrandt aus Wiegendorf und Anne-Bärbel Meister aus Obertrebra auch zwei Preisträger aus dem Weimarer Land. In Zusammenarbeit mit dem Landesverband Thüringer Imker wurde mit der Auszeichnung der engagierte Einsatz geehrt, bestäubende Insekten in ihrer Vielfalt zu erhalten. Frank Hildebrandt ist Hobbyimker mit drei Völkern und hat eine einen Hektar große Blühfläche angelegt. Anne-Bärbel Meister hat 1999 ein 2035 Quadratmeter großes Ackergrundstück gekauft und mit Obergehölzen, Nadelbäumen, Sträuchern und Blumen bepflanzt. Stellvertretend für sie nahm Carmen Eberle die Auszeichnung entgegen.