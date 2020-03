Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auszeichnung für „Gartenkunst für Kinder“

Das Buch „Gartenkunst für Kinder“ von Inken Formann, erschienen bei VDG Weimar, wurde mit dem Deutschen Gartenbuchpreis ausgezeichnet. Bei der Preisverleihung am Freitag auf Schloss Dennenlohe in Unterschwaningen wurde es zum Sieger in der Kategorie „Bestes Buch über Gartengeschichte“ gekürt. Auf 400 Seiten stellt „Gartenkunst für Kinder“ Gärten und Pflanzen aus aller Welt vor und erzählt die Gartengeschichte von den frühen Hochkulturen bis heute. Damit ist es das erste Buch auf dem deutschen Buchmarkt, das die Welt der Gartenkunst im Überblick für Kinder zugänglich macht. Um die Freude am Rausgehen und am Entdecken der Natur zu wecken, enthält das Buch zahlreiche Rätsel, Experimente, Spiele und Ausflugstipps für Kinder ab 9 Jahren. Inken Formann ist Landschaftsarchitektin und Leiterin des Fachgebietes Gärten und Gartendenkmalpflege bei der Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten in Hessen, die das Buch herausgegeben hat. Für die aufwändige Illustration des Buches sorgten Katrin Felder und Sebastian Kempke. Begleitend ist bei VDG Weimar ein „Bilderbuch zur Gartenkunst“ erschienen für Kinder ab 5 Jahren.