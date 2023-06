Auszeichnung für „KulturPur“

Weimar. Drei FSJlerinnen an Weimarer Theatern – von DNT und Stellwerk – erhalten den Förderpreis „Tatort Kultur“ der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen.

Jungen Erwachsenen aus Weimar und der Umgebung Kultur näherbringen – das ist das Ziel des Projekts „KulturPur“. Initiiert und entwickelt haben es drei FSJlerinnen aus zwei Weimarer Kultureinrichtungen: Natalia Kastner und Kathrin Opitz vom DNT sowie Melanie Hultsch vom Stellwerk-Theater. Dafür erhielten sie nun den mit 500 Euro dotierten „Tatort Kultur“-Preis von der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen und der Landesvereinigung kulturelle Jugendbildung (LKJ) Thüringen.

„Tatort Kultur“ ehrt diesmalsieben Projekte im Freistaat

Die Auszeichnung ehrt FSJ-Kulturprojekte in ganz Thüringen – insgesamt wurden dieses Jahr sieben Projekte im Freistaat prämiert. In dieser Woche übergab Michael Kraus von der Sparkassen-Kulturstiftung im Foyer des Nationaltheaters feierlich die Urkunden im Beisein von Norman Hahn von der LKJ, DNT-Generalintendant Hasko Weber, DNT-Theaterpädagogin Angelika Andrzejewski und Louisa Grote vom Stellwerk Weimar.

Natalia, Kathrin und Melanie sind in diesem März mit „KulturPur“ gestartet. Recht schnell hat sich eine Kerngruppe mit gut 50 Teilnehmenden im Alter von 16 bis Mitte 20 herausgebildet, die regelmäßig über die neuen Termine informiert wurden. Insgesamt fanden bis Ende Juni sechs Termine, genannt „Kulturtage“, statt, die jeweils einen halben Tag beziehungsweise einen Abend ausgefüllt haben. So hat die Gruppe zusammen Theateraufführungen am DNT und im Stellwerk angeschaut, eine Kunstausstellung in der ACC-Galerie besucht, sich selbst in verschiedenen Workshops ausprobiert und an Führungen, etwa in der Anna-Amalia-Bibliothek, teilgenommen. Nach jedem Kulturtag haben Natalia, Kathrin und Melanie zudem ein Nachgespräch mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern geführt, um die Gruppe gut durch die Kulturangebote zu begleiten und auch die Möglichkeit zum Austausch zu bieten.

Bei der Planung der Aktivitäten für die Kulturtage war es den drei FSJlerinnen besonders wichtig, Veranstaltungen auszuwählen, die sie selbst auch gern besuchen wollten. Spaß an der Kultur und an künstlerischen Aktivitäten vermitteln, und zwar mit einem Programm von jungen Menschen für junge Menschen, damit ein Kulturerleben auf Augenhöhe entsteht – das hat sich „KulturPur“ zur Aufgabe gemacht. Daher wurden auch die Workshops für die Gruppe immer von jungen, gleichaltrigen Leuten angeleitet.

Um einen niedrigschwelligen Kultur-Einstieg anbieten zu können, war die Teilnahme an den Kulturtagen komplett kostenlos. Ermöglicht wurde dies unter anderem durch die Unterstützung des Förder- und Freundeskreises des Deutschen Nationaltheaters, der die Kosten für die DNT-Theaterkarten übernommen hat. Viele der im Rahmen der Kulturtage besuchten Institutionen haben zudem den Eintritt beziehungsweise die Führung kostenlos angeboten. Die „Tatort Kultur“-Förderung gab Natalia, Kathrin und Melanie zusätzlichen Spielraum für die Gestaltung des Projekts. Unterstützt wurde „KulturPur“ vom Jungen DNT, vom Stellwerk Weimar, von der ACC-Galerie sowie von der Klassik-Stiftung und deren Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek. Derzeit besteht die Überlegung, das Projekt in der nächsten Spielzeit fortzusetzen.