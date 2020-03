Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auszeichnung für Stellwerk

Mit der Inszenierung „Peer Gynt“ ist das Stellwerk eines der fünf nominierten Ensembles für den Thüringer Theaterpreis 2020. Sie wurden aus 18 Bewerbungen ausgewählt und treten im Oktober beim Avant Art Theaterfestival in Erfurt auf. Der Thüringer Theaterpreis als Preis der Freien Darstellenden Künste in Thüringen wird 2020 in den drei Kategorien Fachpreis der Jury (Inszenierungspreis), Publikumspreis (Inszenierungspreis) und Theaterförderpreis (produktionsunabhängig) vergeben. Neben dem Stellwerk wurden für den Inszenierungspreis das Tanztheater Erfurt mit der Inszenierung „Face me“ nominiert, ebenso die Bürgerbühne Meiningen mit „Café Oriental“, die „ProArtist Masters“ mit „Vergangenheit als Zukunft“ sowie die Schotte Erfurt mit „Im Wald ist man nicht verabredet“, teilte der Thüringer Theaterverband mit.

Der Jurypreis ist mit 1500 Euro dotiert, der Publikumspreis mit 1000 Euro.