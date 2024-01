Auto-Batterie leergenudelt und die eigene voll geladen

Susanne Seide über sehr persönliche Probleme am großen Protesttag

Viele Pendler hatten am Montag Sorge, dass sie nicht pünktlich zur Arbeit kommen. Und tatsächlich waren alle gut beraten, die nach Erfurt mussten, möglichst im Homeoffice den Tag des Bauernprotestes auszusitzen.

Ich wohne und arbeite in Weimar und brauchte keinen Bauernprotest, um nicht mit dem Auto zum Job zu kommen. Jedenfalls nicht mit meinem.

Das bis dato gute und erst wenige Monate junge Stück hat den Dienst versagt. Schon nach wenigen Wochen zeigte sich die Kupplung so störrisch, dass ich an meinen Fähigkeiten zweifelte. Der Gang ging nicht rein. Das passierte am Sonntagabend erneut und am Montagmorgen so massiv, dass am Ende auch die Batterie leergenudelt war. Ich konnte das Drama nicht aufhalten, denn die Kupplung verhinderte den Wechsel in den Leerlauf, also die Chance, das Auto irgendwie auszustellen, ohne dass es auf den Vordermann hüpft.

Die Werkstatt geht nun davon aus, dass ein Problem mit der Batterie das Problem mit der Kupplung ausgelöst hat und nicht andersherum. Meine Körper-Batterie hatte danach auch ein Problem: Sie lief absolut obertourig!