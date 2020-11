Auto brennt nach Unfall: A4 zwischen Bucha und Magdala voll gesperrt

Bucha. Nach einem Unfall mit zwei Verletzten ist die Autobahn seit ca. 21.30 Uhr voll gesperrt. Auch in der Gegenrichtung kommt es zu Behinderungen.

Der Unfall ereignete sich nach ersten Informationen der Polizei am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr. Dabei gab es in Fahrtrichtung Dresden einen Unfall mit zwei Pkw. Daraufhin ging eines der beiden Fahrzeuge in Flammen auf. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Gegenrichtung wegen Rauchentwicklung teilweise gesperrt

Nach dem Unfall musste nicht nur die Fahrtrichtung Dresden zwischen Magdala und Bucha voll gesperrt werden. Auch eine Spur in der Gegenrichtung wurde aufgrund der Rauchentwicklung gesperrt. Wie lange die Vollsperrung noch andauert, konnte die Polizei gegen 22.30 Uhr noch nicht sagen.

