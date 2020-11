Auto in Flammen nach Unfall auf A 4 bei Bucha

In Flammen aufgegangen war ein Auto nach einem Unfall auf der A 4 bei Bucha am Sonntagabend. Laut Polizei war ein 56-jähriger Pkw-Fahrer kurz vor der Anschlussstelle Bucha in Richtung Dresden auf einem vor ihm langsamer fahrenden Auto eines 57-Jährigen aufgefahren. Dadurch wurde das Auto in die linke Betonmauer geschleudert und fing sofort Feuer.

Der Fahrer konnte das brennende Wrack schwer verletzt noch aus eigener Kraft verlassen, bevor es vollständig ausbrannte. Auch der Unfallverursacher wurde verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus.

Auto brennt auf A4 komplett aus Am späten Sonntagabend kam es auf der A4 bei Magdala zu einem schweren Auffahrunfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Foto: Stefan Eberhardt

Die Vollsperrung in Richtung Dresden wegen der Lösch- und Bergungsarbeiten konnte kurz nach 23 Uhr wieder aufgehoben werden.

Der entstandene Schaden an den Fahrzeugen und der Fahrbahn wird auf 15.000 Euro geschätzt.

