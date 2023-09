Auto kracht in Stromhaus und verursacht Stromausfall in Schwerstedt

Schwerstedt. Für einen Stromausfall und wirtschaftlichen Totalschaden an ihrem Fahrzeug hat eine 18-Jährige am Freitagabend in Schwerstedt gesorgt.

Gegen 20.35 Uhr kam es in Schwerstedt im Weimarer Land zu einem Verkehrsunfall. Die 18-jährige Fahrerin eines BMW X4 befuhr die Straße aus Berlstedt kommend in Richtung Schwerstedt. Am Ortseingang von Schwerstedt fuhr sie mit ihrem BMW aus bisher unbekannter Ursache frontal gegen ein Stromhaus der Energieversorgung. Dieses wurde durch die Wucht des Aufpralls stark beschädigt. In der Folge fiel der Strom in der Ortslage Schwerstedt aus.

Die Fahrerin sowie zwei weitere Insassen konnten das Fahrzeug eigenständig verlassen. Sie wurde durch den Rettungsdienst untersucht.

Die Kameraden der Feuerwehren aus Schwerstedt und den umliegenden Gemeinden sicherten die Unfallstelle ab, nahmen auslaufende Betriebsstoffe des Unfallfahrzeuges auf und leuchteten die Einsatzstelle aus. Aufgrund der starken Beschädigungen an dem Stromhaus wurde der Bereitschaftsdienst des Energieversorgers alarmiert. Diese organisierte ein Trafo-Fahrzeug, welches die Stromversorgung für die Ortschaft sicherstellte.

Die Polizeiinspektion Weimar hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Es wird unter anderem geprüft, ob die Fahrerin unachtsam oder mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Schaden am Stromhaus wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

