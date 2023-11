Autofahrer fährt Rentnerin an - Zwei Männer stehlen Unterhosen

Weimar. Eine 83-Jährige ist bei einem Unfall in Weimar verletzt worden. Und das sind die weiteren Meldungen der Polizei am Mittwoch.

Eine 83-Jährige ist Dienstagabend in der Taubacher Straße in Weimar angefahren worden. Sie war nach Polizeiangaben auf dem Gehweg unterwegs, als ein 21-Jähriger mit seinem VW aus einer Parkbucht ausparken wollte.

Er fuhr dabei rückwärts und stieß gegen die Rentnerin, die dadurch zu Fall kam. Sie wurde mit leichten Rückenverletzungen ins Klinikum gebracht. Sachschaden entstand bei dem Unfall nicht.

Zwei Männer stehlen Unterhosen

Am Dienstagabend waren zwei Männer, 20 und 21 Jahre alt, in einem Einkaufsmarkt in Weimar unterwegs. Während der eine Schmiere stand, steckte sich der andere nach Angaben der Polizei Unterhosen im Wert von 10 Euro in die Tasche.

Sie verhielten sich dabei so auffällig, dass eine Verkäuferin auf den Diebstahl aufmerksam wurde und einschreiten konnte. Die Polizei klärte die Identitäten der beiden Männer und nahm eine Anzeige auf.

Zustellfahrzeug kollidiert mit Hydranten

Eine 41-jährige Zustellerin hat mit ihrem Ford-Transit in der Ernst-Thälmann-Straße in Weimar einen Unfall verursacht.

Wie die Polizei mitteilt, stieß sie beim Rangieren erst gegen eine Warnbake und dann gegen einen mobilen Hydranten. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wurde noch nicht beziffert.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

