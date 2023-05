Ein Autofahrer hat eine Zapfsäule in Kranichfeld gerammt (Symbolfoto).

Autofahrer rammt Zapfsäule in Kranichfeld und fährt einfach weiter

Kranichfeld. An einer Tankstelle in Kranichfeld hat es einen Unfall gegeben. Ein Autofahrer touchierte eine Zapfsäule.

Ein Autofahrer hat am vergangenen Donnerstag gegen 18 Uhr eine Zapfsäule in Kranichfeld (Weimarer Land) gerammt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, parkte der Opel-Fahrer zunächst sein Fahrzeug auf dem Gelände der Oil-Tankstelle, wollte dann rückwärts ausparken und stieß dabei gegen eine Zapfsäule.

Er fuhr danach ein weg. Laut Zeugenaussagen soll die Beifahrerin nach der Kollision noch in den Rückspiegel geschaut haben.

Die Polizei hat die Videoaufzeichnung der Tankstelle ausgewertet und den Fahrer und Halter des Pkw ermittelt. Ihn erwartet ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht.

