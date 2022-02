Autofahrer übersieht Radlerin in Weimar - Acht Blitzer-Strafen und eine Unfallflucht

Kreis Weimar. Die aktuellen Polizeimeldungen für das Weimarer Land.

Leicht verletzt wurde eine Radlerin bei einem Unfall am Donnerstagmittag in Weimar. Laut Polizei übersah ein 88-jähriger Autofahrer sie gegen 13.10 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße, als er rechts zum Weimar Atrium abbiegen wollte. Als das Auto das Hinterrad des Fahrrads erwischte, stützte die Frau. Sie verletzte sich dabei leicht an Knie und Ellenbogen.

Acht Strafen bei Geschwindigkeitskontrolle

Acht Mal hat es am Donnerstag an der Bundesstraße 85, Anschlussstelle Nohra geblitzt. Laut einer Mitteilung kontrollierte die Polizei dort zwischen 6 und 14 Uhr die Geschwindigkeit von insgesamt 540 Fahrzeugen. Vier Fahrer erhielten ein Verwarngeld, ebenso viele müssen jetzt ein Bußgeld zahlen. Der höchste erfasste Wert lag demnach bei 94 Stundenkilometern. Erlaubt sind an dieser Stelle 70 km/h.

Flucht nach Unfall auf Parkplatz

Ein unbekannter Unfallverursacher hat sich am Donnerstagnachmittag in Weimar einfach aus dem Staub gemacht. Er beschädigte zwischen 15 Uhr und 15.50 Uhr einen Pkw auf dem Parkplatz des Einrichtungshauses JYSK. Der Sachschaden lag dort bei 1500 Euro.