Autofahrerin übersieht rote Ampel in Weimar

Am Montagmorgen fuhr eine 38-Jährige mit ihrem Auto durch die Ettersburger Straße stadtauswärts. An der Kreuzung zur Rießnerstraße übersah sie eine rote Ampel und kollidierte mit einem anderen Fahrzeug.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, überquerte eine 33-Jährige ebenfalls die Kreuzung, als diese in Richtung Weimar-Nord unterwegs war. Für sie stand die Ampel auf Grün.

Die Unfallverursacherin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 7500 Euro.

Halb gekauft und halb gestohlen

Eine 67-Jährige war am Montagmittag in einem Einkaufsmarkt in Weimar-West unterwegs. Während sie einige Lebensmittel in ihren Einkaufswagen packte, landeten andere direkt in ihrem mitgebrachten Beutel.

An der Kasse angekommen, bezahlte sie lediglich die Waren aus dem Einkaufskorb. Dies fiel jedoch auf. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls von Nahrungs- und Genussmitteln im Gesamtwert von 43 Euro.

Verkehrskontrolle mit Folgen

Am Montagnachmittag wurden in der Weimarer Carl-von-Ossietzky-Straße Verkehrskontrollen durchgeführt. Für zwei Autofahrer blieb diese nicht ohne Folgen.

Wie die Polizei mitteilte, schlug der Drogentest bei einem 21-Jährigen auf Kokain und bei einem 20-Jährigen auf Cannabis positiv an. Beiden wurde die Weiterfahrt untersagt. Sie wurden zur Blutentnahmen in ein Krankenhaus gebracht.

