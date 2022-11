Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild)

Autohäuser in Weimar erneut von Dieben heimgesucht

Weimar. In Weimar sind zwei Autohäuser von Unbekannten heimgesucht worden. In dem einen Fall wurden Räder gestohlen, in dem anderen hoher Sachschaden verursacht.

Bereits in der Nacht von Donnerstag (17.11.) auf Freitag (18.11.) entwendeten noch unbekannte Täter auf dem Gelände eines Autohauses in der Nordstraße von zwei Fahrzeugen die Räder im Wert von 8000 Euro. Dafür bockten sie die Fahrzeuge mithilfe eines Wagenhebers auf. Die Polizei konnte demnach Spuren sichern, die die Diebe am Tatort hinterlassen haben.

In der selben Nacht beschädigten noch unbekannte Täter insgesamt sechs Fahrzeuge auf dem Gelände eines Autohauses in Süßenborn. Laut Polizei wurde mit einem spitzen Gegenstand auf Türen und Motorhauben eingestochen. Der entstandene Sachschaden beträgt 30.000 Euro. Auch hier hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.