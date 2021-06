Zur Lesung öffnet am Mittwoch der Künstlergarten am Theaterplatz. Das Bild ist ein Archiv-Bild.

Autoren erinnern in Weimar an Harald Gerlach

Weimar. Als Vorspiel zum EM-Fußball bietet Weimars Künstlergarten am Mittwoch einmal mehr live gelesene Literatur.

Zum zweiten Teil der Open-Air-Lesereihe öffnet sich am Mittwoch, 23. Juni, der Künstlergarten am Theaterplatz. Diesmal erinnert die Literarische Gesellschaft Thüringen an den Dichter und Theaterschaffenden Harald Gerlach, dessen Todestag sich zum 20. Mal jährt.

Verena Blankenburg, Wulf Kirsten und andere lesen ab 19 Uhr aus seinen Schriften. Der Eintritt ist frei, die Platzkapazität jedoch beschränkt. Bei schlechtem Wetter wird die Lesung ins Foyer des Haus der Weimarer Republik verlegt.

Die nächste „Literatur im Künstlergarten“ wartet am 30. Juni. Die Veranstaltung widmet sich dann den „neuen Frauen“ in der Weimarer Republik, sowohl den Autorinnen als auch dem generellen damaligen Wandel im Frauenbild.