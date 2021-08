Autorenlesung mit Daniel Speck in Weimar

Weimar. Die Thalia-Buchhandlung Weimar veranstaltet wieder eine Lesereihe und startet mit Daniel Speck und seinem neuen Buch „Jaffa Road“.

Endlich können in der Thalia Buchhandlung Weimar wieder Lesungen stattfinden, freut sich Filialleiterin Petra Eisenberg. Die neue Lesereihe startet am Dienstag, 31. August, 19.30 Uhr, mit Bestseller-Autor Daniel Speck. Nach dem Erfolg von „Piccola Sicilia“ bringt er sein neues Buch „Jaffa Road“ mit. Die Berliner Archäologin Nina reist nach Palermo, um das Erbe ihres verschollenen Großvaters Moritz anzutreten. Dort begegnet sie ihrer jüdischen Tante Joëlle – und einem mysteriösen Mann, der behauptet, Moritz’ Sohn zu sein. Elias, ein Palästinenser aus Jaffa. Sein vielstimmiges Panorama der Kulturen in „Piccola Sicilia“ erweitert Daniel Speck in seinem neuen Familienroman „Jaffa Road“.