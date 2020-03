Weimar. Auf der Leipziger Buchmesse konnte sie ihr Buch nicht präsentieren, jetzt stellt Susanne Buck ihr Werk in einer virtuellen Lesung vor.

Autorin stellt Buch online vor

Eigentlich hätte ihre Lesung am Sonntag, 15. März, auf der Leipziger Buchmesse stattfinden sollen. Im Forum Sachbuch + Buchkunst wollte die Kulturwissenschaftlerin Susanne Buck ihr biografisches Sachbuch „Mörder, Mode, Mitgiftjäger“ präsentieren, das die spannenden Lebensgeschichten (wahrhaftiger oder vorgeblicher) russischer Aristokraten erzählt, die nach dem Ende des Zarenreichs Russland verließen und in die High Society von Paris und Hollywood gelangten. Der Weimarer Jonas-Verlag liefert jetzt digitalen Ersatz für ihre ausgefallene Buchmesse-Lesung. In mehreren kurzen Abschnitten hat sie den für die Lesung geplanten Text eingelesen und im Videoformat mit historischen Bildern illustriert. Mit dieser Idee stieß sie natürlich auch beim Verlag auf Begeisterung. Die entstandene „virtuelle Lesung“ hat Susanne Buck auf dem eigens dafür eingerichteten YouTube-Kanal „Kulturgeschichten“ hochgeladen.

Link zum Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCnGe0sn9OonkjNDwmvaJHoA