Sprayer machten in Weimar ihrem Unmut an Hauswänden Luft.

Weimar. In Weimar wurden am Wochenende nicht nur über zehn Hauswände beschmiert, sondern auch mehrere Autos aufgebrochen.

Autos in Weimar aufgebrochen - Sprayer auf Tour durch die Stadt

Mehrere Hauswände lila beschmiert

Gegen Mitternacht beschmierten laut Polizei Unbekannte in der Nacht zu Montag über zehn Hauswände in der Schillerstraße und der Windischenstraße mit lila Farbe. In nahezu allen Schriftzügen wird der Unmut gegenüber Polizei und Staat kundgetan, so die Polizei. Die Graffiti hatten zum Teil eine Größe von 5,70 m Breite und 1,60 m Höhe. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise nimmt die Polizei Weimar entgegen.

Autos aufgebrochen

Gleich mehrere Fahrzeuge wurden über das vergangene Wochenende aufgebrochen. So schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Kia in der Gläserstraße ein und durchsuchten das Fahrzeuginnere, teilt die Polizei mit. Mit einem Navigationsgerät älteren Baujahrs flüchteten der oder die Täter.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich in der Florian-Geyer-Straße. Auch hier schlugen der oder die Täter die Seitenscheibe eines Mazdas ein. Mit einer leeren Geldbörse und Handtasche verließen die Unbekannten den Tatort. In der Meyerstraße entwendeten der oder die Täter, nachdem sie die Scheibe eines Fords zerstörten, ebenfalls ein Navigationsgerät. Auch hier bittet die Polizei um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion zu melden.

Koppel beschädigt

Mutwillig wurde laut Polizei die Einzäunung einer Pferdekoppel zwischen Süßenborn und Umpferstedt beschädigt. So gelangten mehrere Pferde von der Koppel auf die nahe liegende Bundesstraße. Die informierte Eigentümerin konnte die Tiere wieder einfangen und zurückbringen. Glücklicherweise waren die Pferde auf der Straße weithin sichtbar und es kam zu keinem Unfall. Der verursachte Schaden am Zaun wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

