Autos prallen zusammen: 30-Jährige missachtet Vorfahrt im Weimarer Land

Weimarer Land. Bei einem Unfall im Weimarer Land haben sich zwei Menschen leicht verletzt. Eine 30-Jährige missachtete zuvor die Vorfahrt eines anderen Fahrzeuges.

Im Weimarer Land kam es am Montagnachmittag auf einer Landstraße zu einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 36-jähriger Mann auf der Straße von Kranichfeld nach Nauendorf. Eine 30-jährige Autofahrerin kam aus der Straße Am Stausee und wollte geradeaus in Richtung Tonndorf passieren.

Die Frau übersah das Fahrzeug des 36-Jährigen und sie prallten zusammen. Beide zogen sich leichte Verletzungen zu. An den Autos entstand hingegen ein Totalschaden, so die Polizei. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf mindestens 15.000 Euro.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

