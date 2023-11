Awo lädt zur Baumpflanzaktion ins Forstrevier Bad Berka

Bad Berka. Insgesamt 1000 Bäume sollen am Samstag im Wald um Bad Berka gepflanzt werden.

Unter dem Motto „1000 Trees A Year – Bäume pflanzen und klimafreundlich Arbeiten“ lädt der Awo-Regionalverband Mitte-West-Thüringen kleine und große Helferinnen und Helfer zur diesjährigen Baumpflanzaktion am kommenden Samstag, 25. November, in das ForstrevierBad Berka. Ziel sei es, einen gemeinsamen Beitrag für die Zukunft und den Erhalt der Wälder zu leisten, heißt es in der Ankündigung. Beginn ist um 9 Uhr, Treffpunkt am Parkplatz der Heidelbeerplantage, die von der Bundesstraße 85 zwischen Bad Berka und Blankenhain ausgeschildert sei. Bereits im vergangenen Jahr wurden im Rahmen der Pflanzaktion 1000 Bäume in Kooperation mit dem Forstamt Bad Berka in den Boden gebracht. Am Samstag soll dies nun fortgesetzt werden.