Bach Biennale wagt Neuanfang

„Schluss mit der ohrenbetäubenden Stille“: Unter diesem Motto wagt die Bach-Biennale Weimar einen wohlklingenden „Neuanfang“ und lädt zu zwei sommerlichen Veranstaltungen ein. Mit Odile Edouard aus Lyon gibt eine der führenden Barockgeigerinnen Frankreichs am Freitag, 10. Juli, um 19.30 und 21 Uhr in der Jakobskirche zwei Solorezitals. Auf ihrem Konzertprogramm stehen Werke von Bach, Westhoff, Biber und barocke Improvisationen. Durch die Corona-Pandemie muss der Improvisationswettbewerb auf 2021 verschoben werden. Musikerinnen und Musiker des Jungen Internationalen Zentrums für Bach und Barockmusik geben dann am Freitag, 31. Juli, 19.30 Uhr, im Schießhaus ein Konzert mit Fantasien für Flöte solo von Georg Philipp Telemann. Tickets gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information Weimar sowie an der Abendkasse.