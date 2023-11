Bachelor und Master: Kinderuni Weimar belohnt ihre Absolventen

Weimar. Das Wintersemester der Kinderuni endet mit einer Vorlesung im Weimarer Klinikum. Dabei wartete auf die kleinen Studierenden eine Belohnung.

„Wie wird das Bein wieder gerade“ – diese Frage beantwortete Chefarzt Wolfram Kluge am Mittwoch interessierten Kindern im Sophien- und Hufeland-Klinikum. Es war die letzte Vorlesung dieses Jahres der Kinderuni, deren Macherinnen und Macher auf ein erfolgreiches Semester zurückblicken.

„Wir bedanken uns sehr herzlich bei unseren Partnern im Trägerkreis der Kinderuni, beim Klinikum Weimar und besonders auch der Wohnstätte Weimar für ihre finanzielle Unterstützung“, sagt Kinderunikoordinatorin Christine Schild. Alle Vorlesungen wurden von über 100 wissbegierigen Kindern besucht und auch deren Angehörigen lauschten mit Interesse. Am Ende der letzten Vorlesung wurden 55 Kindern für ihre Teilnahme an allen Vorlesungen des Semesters der Kinderuni-Bachelor überreicht. Fünf Kinder, die in vier Semestern alle Vorlesungen besucht haben, bekamen die Kinderuni-Masterurkunde. Das Sommersemester soll im April 2024 beginnen.