Backen für Anfänger und Profis in der Weimarer Volkshochschule

Weimar. Die Volkshochschule Weimar bietet für alle Naschkatzen einen Backkurs für Honigtorten.

Die Volkshochschule Weimar bietet allen Interessierten einen weihnachtlichen Back- und Dekokurs zur Honigtorte an. Der Kurs findet am Freitag, den 1. Dezember, von 16.30 bis 20.30 Uhr und am Samstag, den 2. Dezember, von 9.30 bis 11 Uhr statt. Der Kurs ist nicht nur für Anfänger geeignet, sondern auch für diejenigen, die ihre Fähigkeiten vertiefen möchten.

Am ersten Tag des zweitägigen Kurses lernen die Teilnehmenden zunächst die Zubereitungen eines Biskuitteigs und einer cremigen Orangenfüllung kennen. Am zweiten Tag dekorieren die Kursteilnehmenden ihre Torten, bevor diese verkostet und Teile für zu Hause eingepackt werden. Anmeldungen für den Kurs sind noch möglich.