Bad Berka erhöht Gewerbesteuer, Hundesteuer und Kurtaxe

Die „Giftliste“ kam gar nicht erst ins Spiel: Ein Paket von 277.000 Euro an Einsparungen im Verwaltungshaushalt für 2020 schnürte in dieser Woche der Haupt- und Finanzausschuss des Bad Berkaer Stadtrates. Die Konsolidierungsliste bekam ein einstimmiges Votum. Der so geänderte Haushalt wird am Montag, 2. Dezember, ab 18 Uhr in einer Sondersitzung des Stadtrates zum zweiten Mal zum Beschluss vorliegen. „Eine der wichtigsten Abstimmungen im ganzen Jahr“, sagt Bürgermeister Michael Jahn (CDU) und hofft, dass möglichst viele Bürger den Weg in den Zeughaussaal finden. Die 277.000 Euro sind der Betrag, der bleibt, nachdem die voraussichtlich um 175.000 Euro erhöhte Kreisumlage schon einen beträchtlichen Teil des Bad Berkaer Sparpakets auffressen wird.

Im ersten Anlauf am 18. November hatte sich die Freie Wählergemeinschaft mit einem Antrag durchgesetzt, im Verwaltungshaushalt 750.000 Euro mehr an Überschuss zu erwirtschaften, um dem Risiko einer ausbleibenden oder zu geringen Gewinnausschüttung der Zentralklinik entgegenzuwirken. Daraufhin erarbeitete die Stadtverwaltung eine Woche lang eine Liste mit allen rechtlich möglichen Einsparungen und Mehreinnahmen. Die summierten sich auf 811.000 Euro. „Tage im Ausnahmezustand“, so Jahn, der seine Mitarbeiter lobte: „Da stand die Verwaltung zusammen, arbeitete Hand in Hand, in Zehn- oder auch mal Zwölfstundentagen.“

Der Hauptausschuss sei mit dieser Liste konstruktiv und verantwortungsvoll umgegangen, so der Bürgermeister. Die Streichliste, auf der etwa verkürzte Freibad-Öffnungszeiten oder Einschränkungen für Bibliothek und Familienzentrum standen, habe man von vornherein nicht in Betracht gezogen. Auch die Haushaltsposten für das Brunnenfest und den städtischen Anteil am MDR-Sommernachtsball blieben so unangetastet.

Den größten Posten im Gesamtpaket bilden 235.000 Euro Einsparungen an den Personalausgaben. Es werden allerdings keine Planstellen gestrichen, versichert Jahn: „Bisher war in diesem Posten ein Puffer zum Beispiel für Überstunden oder Zuschläge, etwa für den Winterdienst, mit eingerechnet. Ob das jetzt vorgesehene Geld am Ende reicht, kann niemand vorhersagen. Wenn es schlecht läuft, müssen wir später im Jahr überplanmäßige Ausgaben beantragen.“

Ansonsten trifft das Sparpaket vor allem Gewerbetreibende, Hundebesitzer und Kurgäste. Die Stadt schraubt ihren Gewerbesteuer-Hebesatz von 357 auf 395 Prozent, gleicht sich damit dem Thüringer Durchschnitt an und kassiert damit langfristig auch mehr Schlüsselzuweisungen vom Freistaat. Vorerst sind durch die Erhöhung 100.000 Euro Mehreinnahmen kalkuliert. Die sogenannte Kurtaxe, welche die Median-Kliniken sowie die Vermieter von Hotels, Pensionen oder Ferienwohnungen pro Tag von ihren Gästen einziehen müssen, steigt von 1,90 auf 2,10 Euro, das soll 11.000 Euro mehr in die Stadtkasse bringen. Die Hundesteuer steigt pro Jahr für den ersten Hund von 35 auf 60 Euro, für den zweiten von 70 auf 80, für jeden weiteren sinkt sie von 140 auf 100 Euro. Kalkulierte Mehreinnahme: 10.000 Euro.

An der Straßenbeleuchtung will Bad Berka 20.000 Euro pro Jahr einsparen. Der Bauausschuss soll dafür in den nächsten Wochen ein Konzept erarbeiten, welche Lampen man dafür künftig zumindest stundenweise abschalten kann. Durch die Einführung des Ratsinformationssystems (unsere Zeitung berichtete) entfallen 5000 Euro Druckkosten pro Jahr.