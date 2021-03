Bad Berka: Frau in Supermarkt belästigt

Eine sehr unangenehme Begegnung mit einem Mann hatte am vergangenen Wochenende eine Frau in Bad Berka, wie die Polizei berichtete. Als sie in den Vormittagsstunden des 13. März 2021 in einem Supermarkt einkaufen war, kam ihr der 25-Jährige auf eine sehr unangebrachte Art und Weise näher und bedrängte die Geschädigte.

Ihr gelang es zunächst, sich von dem Täter zu lösen und sich zu entfernen. Jedoch folgte ihr der junge Mann und sprach sie ein paar Meter weiter erneut an. Ein aufmerksamer Zeuge erkannte die Situation und eilte helfend herbei. Er drängte sich zwischen die junge Frau und den bekannten Täter und bewirkte damit, dass der 25-Jährige von der Frau abließ.

Nun ist die Polizei auf der Suche nach dem aufmerksamen und couragierten Zeugen. Der Mann wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei Weimar unter 03643/8820 oder per Mail an KPS.Weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen auf unserem Blaulicht-Portal.