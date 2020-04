Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bad Berka sagt Brunnenfest offiziell ab

Der nächste Sommer-Höhepunkt im Weimarer Land ist offiziell vom Tisch: Die Stadt Bad Berka hat am Mittwochnachmittag das Brunnenfest 2020 abgesagt. Bürgermeister Michael Jahn (CDU) und die Vorsitzenden der Stadtrats-Fraktionen trafen die Entscheidung am Dienstag in einer Telefonkonferenz – einstimmig, wie das Stadtoberhaupt in einer Pressemitteilung betont. Man habe über mögliche Alternativen beraten, die Entscheidung sei nicht leicht gefallen. Jahn sprach von „mehreren Herzen“, die in seiner Brust geschlagen hätten, aber unter den aktuellen und zu erwartenden Bedingungen könne es ein Festhalten am Termin „mit ruhigem Gewissen einfach nicht geben“. Zum geplanten Festwochenende (12. bis 14. Juni) werde man zumindest den Goethebrunnen besonders schmücken, so Jahn weiter. „Wir freuen uns deshalb ganz besonders auf das Brunnenfest im nächsten Jahr.“