Bad Berka sagt Stadtrat ab

Bürgermeister Michael Jahn hat die für den 16. März in Gutendorf anberaumte Stadtratssitzung abgesagt. Er verwies auf die Verordnung des Freistaates zur Untersagung sämtlicher Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen. Ob die Zahl der Teilnehmer das einhält, könne nicht vorhergesagt werden. Zum anderen stünden die zu fassenden Beschlüsse in keinem Verhältnis zum Gefährdungspotential, so Bad Berkas Bürgermeister, der zudem auf sein Eilentscheidungsrecht gemäß Paragraf 30 der Kommunalordnung hinwies. Wichtig sei es derzeit, die Arbeits- und Entscheidungsfähigkeit der Verwaltung aufrecht zu erhalten. Über die Durchführung von beschließenden Ausschusssitzungen werde in Absprache mit dem Ausschussvorsitzenden entschieden.

Auch die Einwohnerversammlungen werden vorerst ausgesetzt. Neben den Kindergärten und Schulen sind auch in Bad Berka die Bibliothek und das Familien- und Jugendzentrum geschlossen. Die Bürgerhäuser in den Ortsteilen können bis auf weiteres für Veranstaltungen nicht vermietet oder vergeben werden.