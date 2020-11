Bad Berkaer Haushalt steht zum Beschluss

Zu seiner möglicherweise wichtigsten Sitzung des Jahres tritt am Montag, 16. November, der Bad Berkaer Stadtrat zusammen: Der Haushalt für 2021 liegt fertig ausgearbeitet zum Beschluss vor. Dank des Ratsinformationssystems können die Einwohner auch im Vorfeld schon Einblick in das Zahlenwerk nehmen. Die Haushaltsdebatten vor einem Jahr haben bei Bürgermeister Michael Jahn (CDU) Spuren hinterlassen. „Das große Jahr der Konsolidierung“ sei, so Jahn, das Motto des vorliegenden Entwurfes: „Wir müssen nicht auf Teufel komm raus sparen, wollen aber den Sparauftrag aus dem letzten Haushalt fortsetzen.“

Damals hatte der Etat im ersten Anlauf keine Mehrheit bekommen, die Verwaltung musste eine Streichliste erarbeiten – Knackpunkt war die Differenz zwischen dem im Verwaltungshaushalt erwirtschafteten Überschuss und der erwarteten Gewinnausschüttung der Zentralklinik. Diese kalkuliert die Kämmerei nunmehr mit 500.000 Euro und wies zunächst einen Überschuss im Verwaltungshaushalt in der gleichen Höhe aus. Ein kompletter oder teilweiser Ausfall des Klinik-Geldes bringt somit die Stadt nicht sofort in finanzielle Schieflage. Letztlich liegt der Betrag jetzt noch bei knapp 434.000 Euro: „Eine Erhöhung der Kreisumlage kam so kurzfristig, dass wir sie nicht mehr ausgleichen konnten“, so Jahn. Knapp 1,4 Millionen Euro entnimmt die Stadt aus ihrer Rücklage, tilgt 257.750 Euro ihrer Kreditlasten und steht Ende 2021 damit voraussichtlich nur noch mit 163.700 Euro in der Kreide. Die größten der neuen Investitionsvorhaben im Verwaltungshaushalt sind ein Anbau für das Sportplatz-Gebäude (270.000 Euro) und die geplanten Baumaßnahmen am Freibad (621.000 Euro). 16. November, 18 Uhr, Zeughaus-Saal, Dokumente: www.bad-berka.de