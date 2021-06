Bad Berkaer Klinik erinnert an Welttag des Hirntumors

Bad Berka. Über 200 Patienten, die an einem Hirntumor leiden, werden jährlich in Bad Berkas Zentralklinik operiert.

Zum Welthirntumortag am 8. Juni wünschen sich die Pflegekräfte und Ärzte der Klinik für Neurochirurgie der Zentralklinik Bad Berka weiterhin Unterstützung für Patienten und Fortschritte in der Therapie. „Mit der Diagnose Hirntumor ändert sich das Leben für die Betroffenen und deren Angehörige oft drastisch“, erklärt Professor Kay Mursch, Oberarzt an der Klinik. „Obwohl Hirntumoren heilbar sein können, sind diese Menschen oft durch Lähmungen, Sprachstörungen oder Epilepsie lebenslang belastet. Es gilt weiterhin, durch Forschung und Entwicklung eine Verbesserung der Prognose und der Behandlungsergebnisse zu erzielen, aber auch durch Schärfung des öffentlichen Bewusstseins das Leben der Patienten zu verbessern.“

Mursch engagiert sich ehrenamtlich seit über 15 Jahren in der Deutschen Hirntumorhilfe. Mit jährlich etwa 8000 Neuerkrankungen gehören primäre Hirntumore zu den seltenen Krebserkrankungen bei Erwachsenen, bei Kindern sind sie die zweithäufigste Krebsart. „Das typische Symptom eines Hirntumors gibt es nicht. Oft sind es Kombinationen aus verschiedenen Symptomen“, so der Professor. Neu aufgetretene epileptische Anfälle sollten immer abgeklärt werden.

