Das Damenballett tanzte nicht nur wieder ausgesprochen professionell, sondern war in den maritimen Kostümen auch sehr adrett anzusehen.

Bad Berka. In den kommenden Monaten werden vier Babys erwartet. Zuvor feierten die Kurstädter am Samstag ausgelassen im Zeughaus mit ihrem BCV.

Bad Berkaer Narren kennen keine Nachwuchs-Probleme

Mit ausgefeilten Tanz-Choreografien hat der Berksche Carneval Verein (BCV) auch in seiner 36. Saison am Samstag das Publikum im ausverkauften Zeughaus-Saal begeistert. Gut zwei Stunden wirbelten die Kinder, Jugendlichen, Frauen und Männer über die Bühne und boten wiederum alles auf, was sie können. Die Einstimmung lieferte die Prinzengarde. Und die sechs Mädels ernteten für ihren Tanz gleich die ersten „Zugabe!“-Rufe, die nicht mehr verstimmen wollten.

Dabei war das in diesem Jahr nicht selbstverständlich: Cindy Pfotenhauer war mit ihrem Robert nicht nur als Prinzenpaar gefragt. Daneben trainierte sie das Showballett und bot mit ihm ein mitreißend inszeniertes Medley mit Songs von Michael Jackson. Darüber hinaus war sie mit einer tollen Nummer des Damenballetts maritim unterwegs – und das alles mit einer süßen Babykugel. Doch es kündigt sich in den kommenden vier Monaten nicht nur ein BCV-Nachwuchs an, weiß die Vizepräsidentin Petra Unbehaun, die für ihre Nummer voller Selbstironie auf ihre „zarte Figur“ Beifallsstürme erntete. Franziska Gierz ist hochschwanger und hat dennoch das Damenballett wieder fabelhaft vorbereitet. Komplettiert wird das schwangere Kleeblatt durch Jasmin Wegner, die beim Weiberfasching groß mitgemischt hat, sowie Anne Kokot, die sich gerade eine Auszeit gönnt. Jüngste auf der Bühne war Jasmin (4), die im Kinderballett voller Engel und Teufel mitmachen durfte, obwohl Trainerin Petra Werner erst Sechsjährige aufnimmt. Aber nur so konnten Jasmins Eltern ihre närrische Ader auf der Bühne zeigen. Zu den Jüngsten zählten ferner Tanzmariechen Nele und Tanzmajor Tim, trainiert von Daniela Kappes. Das Männerballett unter Katrin Fiedler und mit BCV-Präsident Frank Queißer zeigte wieder viel Haut: Bei der ersten Nummer zwar auch mit viel Bademantel und nur kurzem Blick auf die mit großen glitzernden Schmetterlingen geschmückten besten Teile. Bei der zweiten Nummer trug die stark verjüngte Truppe einen Tänzer auf dem Surfbrett in den Saal und begeisterte in Baywatch-Kostümen – schade für die Damenwelt, dass Bad Berka nicht am Meer liegt. Eine Entdeckung hatte Moderatorin Karin Hemkes von ihrem „Zweitjob“ als Lehrerin am Gymnasium mitgebracht: Die DG-Gruppe der Klasse 10 weckte mit Ausschnitten aus der „Rocky Horror Picture Show“ Vorfreude auf Ende April, wenn die Inszenierung fertig sein soll.