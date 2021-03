Schön ist anders: Seit fast einem Jahrzehnt ist Bad Berkas "Ilmparadies" an der Trebestraße der Verwahrlosung preisgegeben.

Bad Berka. Der Zuschlag für das Gelände an der Bad Berkaer Trebestraße soll an ein Konzept gekoppelt sein, das möglichst viele Wünsche der Bürger umsetzt.

Bad Berkaer Stadtrat will das „Ilmparadies“ ausschreiben

Die Zukunft des „Ilmparadieses“ an der Trebe in Bad Berka ist eines der zentralen Themen, wenn der Bad Berkaer Stadtrat am Montag, 22. März, um 18 Uhr im Zeughaus zu seiner nächsten Sitzung zusammentritt. Die Abgeordneten stimmen darüber ab, ein Ausschreibungsverfahren für das heruntergekommene Gelände der ehemaligen „Station junger Techniker und Naturforscher“ zu starten. Falls sich eine Mehrheit dafür findet, können Interessierte Investoren ihr Konzept bis zum 4. Juni bei der Stadtverwaltung einreichen.