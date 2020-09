Bad Berkas Sommerbaustelle hat weiterhin Saison

Bad Berka. Im Umfeld der Bahntrasse stehen in der Kurstadt noch zahlreiche Arbeiten an, die eigentlich schon erledigt sein sollten

Es sollte eine Sommerbaustelle werden – mit minimalen Überlappungen zu Frühling und Herbst. Seit dem 8. Juni müssen sich Bad Berkaer und Passanten der Kurstadt mit Bauarbeiten auf und an der Bundesstraße sowie an den Bahnübergängen arrangieren. Die Fertigstellung all dessen war ursprünglich für den 25. September avisiert. Nun, da dieser Termin verstrichen ist, scheint allerdings noch kein Abschluss in Sicht.