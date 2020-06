Noch ein wenig in der Ferne liegt für Weimar Kinder der Besuch des Schwanseebades mit kostenlosen Tickets. Sie werden über freie Träger verteilt.

Weimar. Voraussichtlich ab 2. Juli gibt es in Weimarer Treffs die kostenlosen Tickets für Kinder für den Badbesuch in den Sommerferien

Bad-Gutscheine nur in den Treffs

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bad-Gutscheine nur in den Treffs

Einzig über soziale Einrichtungen und freie Träger in Weimar werden die Bad-Gutscheine für den Besuch des Freibades in den Sommerferien ausgegeben. Sie sollen an Kinder aus sozial schwächeren Familien sowie von Alleinerziehenden gehen. Derzeit ermittelt die Stadt, welche Einrichtungen beim Verteilen helfen und wie groß dort der Bedarf ist. Verteilt werden sollen die Gutscheine ab 2. Juli.

Der Weg über die Einrichtungen wurde von der Stadt gewählt, weil sie in den Stadtteilen gut erreichbar sind und die Fachkräfte vor Ort besser die Bedarfe und die familiäre Situation kennen. Anfang Juli soll es dazu weitere Infos unter dem Menüpunkt Neuigkeiten auf der Internetseite des Kinderbüros geben.

www.kinderbuero-weimar.de