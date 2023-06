Bäume im Weimarhallenpark müssen Äste lassen

Weimar. An rund 40 von ihnen sollen Gefahren für die Besucher der Veranstaltungen auf der Seebühne beseitigt werden. Achtung: Es kommt zu Sperrungen!

Vermutlich noch über die kommende Woche hinaus laufen im Weimarhallenpark umfangreiche Baumpflegearbeiten, die das Grünflächen- und Friedhofsamt in Auftrag gegeben hat. An rund 40 Bäumen sollen Mitarbeiter einer Firma aus Zeitz im Vorfeld der Seebühnen-Veranstaltungen zum „Weimarer Sommer“ vorwiegend tote und bruchgefährdete Äste entfernen. Für die Arbeiten – wie hier am Pavillon – werden Teile des Parks zeitweilig gesperrt. Die erste Konzertveranstaltung auf der Seebühne findet am 1. Juli statt.