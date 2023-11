Balanceakt in Weimars Schwungfabrik

Weimar. Akrobatik stand am Wochenende in der Schwungfabrik auf dem Programm. Das kommende Wochenende steht im Zeichen des Hip Hops.

Ob Einradfahren, Luftakrobatik oder Poledance – ganz unterschiedliche Darbietungen waren am Sonntag auf der Bühne der Schwungfabrik zu sehen. Auf der Open Stage zeigten Jugendliche, was sie bei Workshops gelernt hatten. Und auch erfahrenere Kunstschaffende traten ins Scheinwerferlicht.

Mit Show geht es auch am kommenden Wochenende weiter. Der Verein We Dance hat Tänzer, DJs und Graffitikünstler eingeladen, um am 18. und 19. November in der Schwungfabrik kostenfreie Workshops im Hip Hop und Breakdance anzubieten. Höhepunkt ist ein Tanzbattle, für das man sich am Samstag von 12 bis 13 Uhr anmelden kann.