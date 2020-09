Klettbach. Das Duo Vimaris gastiert am Sonntagnachmittag in der evangelischen Kirche St. Trinitatis.

Barocke Musik am Sonntag in Klettbach

Die Musik von Georg Philipp Telemann steht im Mittelpunkt eines festlichen Konzerts am Sonntag, 27. September, in der Klettbacher Kirche St. Trinitatis. Das Duo Vimaris, die Weimarer Musiker Mirjam und Wieland Meinhold, wollen sich ab 16 Uhr vor allem den Menuetten des Barock-Komponisten widmen, der zu seinen Lebzeiten berühmter war als Johann Sebastian Bach und mit diesem eine enge Freundschaft pflegte. Wieland Meinhold an der Orgel begleitet seine Frau Mirjam, die als Sopran singt sowie die Blockflöte in zwei Tonlagen (Sopran und Alt) spielt.

Vor dem Konzert bietet sich ab 15.15 Uhr für Neugierige die Chance, die „Königin der Instrumente“ genauer kennenzulernen: Wieland Meinhold lädt auf die Empore ein, um Aufbau und Klangfarben der Klettbacher Schröter-Orgel zu erläutern. Wie klingt der höchste Ton, wie der tiefste? Wie viele Pfeifen stehen im Instrument? Wie funktioniert die Übertragung zwischen Taste und Ventil? Diese und andere Fragen werden hier beantwortet.

Sonntag, 27. September, 16 Uhr, Trinitatis-Kirche Klettbach, Am Teich 2, Eintritt frei, Spendenmöglichkeit am Ende des Konzertes