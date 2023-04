Deutsches Bienenmuseum Weimar bietet Osterferienprogramm für Kinder

Weimar. Diese Veranstaltungen bietet das Deutsche Bienenmuseum in Weimar für Kinder in den Osterferien.

In den Osterferien lädt das Deutsche Bienenmuseum in Weimar Kinder zu einigen österlichen Veranstaltungen ein. Darüber informiert das Museum. Bereits an diesem Dienstag, 4. April, am Mittwoch sowie am Donnerstag, jeweils von 14 bis 16 Uhr, stehen Bastelangebote zu einem kleinen Obolus auf dem Plan: So können Ostereier mit farbigem Wachs verziert werden – hierzu sollten ausgeblasene Eier mitgebracht werden – Osteranhänger gegossen werden oder Ei-Kerzen mit farbigem Wachs verziert werden.

Am Mittwoch, 12. April, steht um 15 Uhr die Kinderführung „Wie lebt die kleine Honigbiene?“ auf dem Plan. Am Donnerstag, 13. April, können Kerzen gezogen und verziert, ferner Lippenpflegestift hergestellt werden.