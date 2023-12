Basteln in Weimar, ob an Lesezeichen oder Tonspuren

Das gibt es Neues in der Kultur in Weimar.

Ausstellung öffnet zwei Tage später

Der Portugiese Jose Taborda ist aktuell Künstler in Residenz in der Galerie Eigenheim in Weimar. Die Öffnung seiner dortigen Ausstellung wurde nun auf Mittwoch, 6. Dezember, 19 Uhr, verschoben. Seine Schau mit Installationen soll bis zum 6. Januar zu sehen sein.

Kursteilnehmende präsentieren Hörpfade

Wie man Audiobeiträge erstellt, lernen aktuell Teilnehmende des Seminars „Hörpfade“ in der Volkshochschule (VHS) Weimar. Nach mehreren Monaten Arbeit präsentieren sie ihre Ergebnisse am Freitag, 8. Dezember, 10.30 Uhr in der VHS. Die Beiträge werden im Nachgang im Internet auf vhs-weimar.de und klingende-landkarte.de veröffentlicht.

Goethe statt Schiller im Programm

Statt „Schiller zum Verlieben“ läuft im Theater im Gewölbe am Freitag, 8. Dezember, 20 Uhr, das Schauspiel „Goethes geheimer Auftrag“. In der Komödie von Walter Hesse geht es um Goethes Assistenten Eckermann, der von Goethe einen geheimen Auftrag erhält.

Viele Materialien für Lesezeichen

Das Stadtmuseum Weimar verwandelt sich am Samstag, 9. Dezember, 10.30 Uhr, in eine Weihnachtswerkstatt. Inspiriert von Museumsobjekten haben Gäste die Gelegenheit, Baumschmuck oder Lesezeichen zu fertigen. Allerlei Materialien stehen dafür bereit. Auch am 14. Dezember bietet sich die Gelegenheit noch einmal. Die Teilnahmegebühr ist im Eintritt inklusive.