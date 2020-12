Bauarbeiten Am Waldschlösschen

Die Straße Am Waldschlösschen ist vor Haus Nr. 1 von Montag, 7. Dezember, an voll gesperrt. Grund ist die Herstellung eines Abwasseranschlusses, teilte die Stadtverwaltung mit. Eine Umleitung erfolgt über Bodelschwinghstraße und Martin-Luther-Straße. Die Sperrung dauert bis 11. Dezember. Ebenfalls wegen Herstellung eines Abwasseranschlusses wird die Arno-Holz-Straße vor Haus Nr. 17 vom 10. bis 18. Dezember voll gesperrt. Wie die Stadtverwaltung weiter informiert, ist die Zufahrt aus beiden Richtungen bis zur Baustelle frei. Aufgehoben wird dagegen voraussichtlich in dieser Woche und zwar am Freitag, 11. Dezember, die Sperrung der Marcel-Paul-Straße zwischen Allstedter Straße und Bonhoefferstraße.