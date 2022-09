Bauarbeiten im Kreuzungsbereich Carl-von-Ossietzky-Straße / Carl-August-Allee in Weimar gestartet

Marco Fenner (rechts) und Sven Pohley von der Strabag AG leisten am Donnerstag die Vorarbeiten für die Erneuerung des Kreuzungsbereichs an der Carl-von-Ossietzky-Straße Kreuzung Carl-August-Allee in Weimar.

Weimar. In Weimar ist derzeit für Autos auf der Kreuzung Carl-von-Ossietzky-Straße / Carl-August-Allee kein Durchkommen.

An der Carl-von-Ossietzky-Straße Kreuzung Carl-August-Allee in Weimar haben unlängst die Arbeiten am vierten Bauabschnitt begonnen. Marco Fenner und Sven Pohley von der Strabag AG leisten am Donnerstag die Vorarbeiten für die Neugestaltung des Kreuzungsbereichs. Sie verweisen darauf, dass das Betreten der Baustelle auch Fußgängern und Radfahrern untersagt sei – viele würden sich daran nicht halten. Ein Fußweg führe an der Westseite der Kreuzung vorbei. Radfahrer, die sich zwischen Innenstadt und Bahnhof bewegen, können die Umleitung über die Brennerstraße nutzen, heißt es aus der Stadtverwaltung. Ende November soll die Kreuzung wieder nutzbar sein.