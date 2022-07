Ein Regionalexpress der Deutschen Bahn hält am Jenaer Westbahnhof.

Bauarbeiten zwischen Erfurt und Weimar: Viele Bahnreisende in Sommerferien betroffen

Jena. Eine Großbaustelle zwischen Weimar und Vieselbach führt zu Zugausfällen oder Fahrplanänderungen bis nach Ostthüringen. Das sind die Pläne ab nächsten Freitag.

Bahnreisende müssen sich während der Sommerferien auf erhebliche Einschränkungen auf der Mitte-Deutschland-Schiene zwischen Erfurt und Gera einstellen. Betroffen sind aber auch Züge zwischen Erfurt und Halle sowie Erfurt und Leipzig.

Die Deutsche Bahn erneuert zwischen Weimar und Vieselbach die Gleise, was zu veränderten Fahrplänen führt. Zwischen dem 1. und 15. August ist der Abschnitt für zwei Wochen komplett gesperrt, so dass Reisende zwischen Erfurt und Weimar auf Busse umsteigen müssen.

Deutsche Bahn plant Tausch von Schienen, Schwellen und Schotter

Die Arbeiten beginnen laut einer Sprecherin der Deutschen Bahn am 15. Juli und enden am 2. September. Auf einer Länge von rund acht Kilometern tauscht die Deutsche Bahn Schienen, Schwellen und Schotter aus und auf weiteren 1,5 Kilometern erneuert sie den Schotter. Eingebaut werde eine besondere Schutzschicht für eine bessere Entwässerung und mehr Stabilität des Oberbaus. Zum Einsatz kommen Großbaumaschinen, so dass Anwohner mit Lärm rechnen müssen.

Ministerin bedauert die Umstände für die Reisenden

„Es ist mehr als ärgerlich, dass mit den Bauarbeiten nur die Infrastruktur erneuert, nicht aber die für Thüringen so wichtige Beschleunigung der Strecke Erfurt–Weimar realisiert wird“, sagt Infrastruktur­ministerin Susanna Karawanskij (Linke). Sie bittet um Verständnis, dass aufgrund der halbierten Streckenkapazität nur ein Teil der Züge verkehren kann.

Trotz der Ferien sei mit großem Reisendenaufkommen zu rechnen, sagt die Ministerin und verweist auf das 9-Euro-Ticket, das es für Juli und August gibt. Trotz intensiver Planungen seien umfangreiche Fahrplananpassungen, Schienenersatzverkehre und Zugausfälle unumgänglich, sagt Karawanskij.

Diese Linien sind von den Bauarbeiten betroffen

Deutsche Bahn, Regionalexpress 1 und 3 (Erfurt – Jena – Gera):

15. Juli bis 1. August sowie 15. August bis 2. September: Fahrzeitänderungen zwischen Erfurt und Weimar/Jena-Göschwitz. Keine durchgehenden Fahrten nach Göttingen, Taktverdichter des RE 3 entfallen.

1. August bis 15. August sowie nachts von 15./16. Juli bis 1./2. September: Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Erfurt und Weimar

Abellio, Regionalexpress 16 und 17 (Erfurt – Naumburg – Halle):

15. Juli bis 1. August sowie 15. August bis 2. September: Fahrzeitänderungen zwischen Erfurt und Weimar mit Zusatzhalten in Vieselbach und Hopfgarten

1. August bis 15. August: Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Erfurt und Weimar

Abellio, Regionalbahn 20 (Eisenach – Erfurt – Naumburg – Leipzig)

15. Juli bis 2. September: Ausfall zwischen Erfurt und Weimar

Erfurter Bahn, Regionalbahn 21 (Erfurt – Jena – Gera):

Zwischen 16. Juli und 1. September: Ausfall zwischen Erfurt und Weimar sowie Fahrplanänderungen zwischen Weimar und Gera

Fernverkehr

Die IC-Züge der Linie Köln – Kassel – Erfurt – Gera entfallen.

Die Verstärkerzüge der Linie Köln – Leipzig an Freitagen und Sonntagen entfallen ebenfalls.

Die Verstärkerzüge der Linie Karlsruhe/Frankfurt – Leipzig werden an Freitagen und Sonntagen auf dem Abschnitt Erfurt – Leipzig über Sangerhausen (ohne Halt) umgeleitet.

