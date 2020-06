Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bauausschuss tagt in Berlstedt

Zu einer öffentlichen Sitzung trifft sich am Dienstag, 23. Juni, der Stadtrats-Ausschuss für Grundstücks-, Bau-, Vergabe- und Umweltangelegenheiten der Landgemeinde Am Ettersberg. Zu Gast sind Vertreter des in Dresden ansässigen Energie-Dienstleisters Boreas, um ein Vorhaben zur Betreibung zweier Windräder in der Gemarkung Thalborn vorzustellen. Zudem beschäftigen sich die Ausschussmitglieder intensiv mit Durchführungsvertrag und Bebauungsplan für das Projekt „Generationswohnen in Berlstedt“, das der Unternehmer Wolfgang Pfaffe mit Partnern auf dem Grundstück zwischen Rewe und dem Kreisverkehr umsetzen will. Die Sitzung findet unter Einhaltung strenger Corona-Hygiene-Regeln statt.

Dienstag, 23. Juni, 17.30 Uhr, Berlstedt, Dorfgemeinschaftshaus, Hauptstr. 20