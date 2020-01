Drei große Ausstellungen sind für dieses Jahr in der Kunsthalle „Harry Graf Kessler“ am Goetheplatz geplant.

Bauhaus-Jahr strahlt im Weimarer Kulturprogramm 2020 nach

Nach dem intensiven Programm des Doppel-Jubiläumsjahres richtet die Kulturdirektion der Stadt Weimar nun den Blick voraus auf das Programm 2020. Als erstes festes Datum haben die Verantwortlichen um Kulturdirektorin Julia Miehe den 7. Februar im Blick: Da startet die erste Ausstellung des Jahres in der Kunsthalle „Harry Graf Kessler“. Der Künstler hat ein Heimspiel: Enrico Freitag lebt in der Kulturstadt und studierte hier Freie Kunst an der Bauhaus-Universität. Ihm geht es um Aspekte menschlicher Zivilisation. Unter anderem reflektierte Freitag in einer Serie namens „LabOra“ die Welt der Arbeit in Zeiten von Massenproduktion und Effizienzsteigerung. Seine Gemälde und Zeichnungen werden vom 8. Februar bis 26. April zu sehen sein.

Ebenfalls im Februar tritt mit dem Russen Mikhail Lylov der erste der drei diesjährigen Stipendiaten im Internationalen Atelierprogramm seine Wirkungszeit in Weimar an. Seine Arbeit könnte einen ganz praktischen Nutzen über den Kunsteffekt hinaus bringen: Er will sich unter dem Titel „The Broken and The Repaired“ am Veredeln von Apfelbäumen versuchen. Ihm folgen mit Paul Wiersbinski (Juni bis September) uind Rosa Nussbaum (Oktober bis Januar) zwei deutschsprachige Künstler. Auf der Zielgeraden ihres Weimarer Stipendiums befindet sich aktuell und noch bis Monatsende die dritte Programm-Teilnehmerin des Bauhaus-Jubiläumsjahres, Linda Pense. Jahresübergreifend geht auch die Foto-Ausstellung „Die Zeugen“ weiter: Die 16 großformatigen Porträts des Weimarer Fotografen Thomas Müller von Buchenwald-Überlebenden verbleiben noch bis Mitte April an ihren Standorten zwischen Hauptbahnhof und neuem Bauhausmuseum.

Das Bauhaus-Jahr strahlt im Programm für 2020 noch ein wenig nach: Für seine Ausstellung in der Kunsthalle hat der bekannte Weimarer Fotograf Claus Bach Skulpturen und Bauwerke der Kulturstadt fotografiert – und zwar taucht er sie durch Lichtinszenierungen in der Dämmerung in die Bauhaus-Grundfarben rot, gelb und blau. Diese Bilder sind ab Ende November zu sehen. Zuvor darf hier vom 12. September bis 8. November Martin Neubert seine Ausstellung „Nervöse Jungs“ mit Skulpturen aus diversen zusammengefügten Materialien zeigen.