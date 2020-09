Bauhaus-Uni verlängert Einschreibefrist

Die Bauhaus-Universität Weimar verlängert ihre Immatrikulationsfrist für das Wintersemester 2020/2021 bis Mitte Oktober. Studieninteressierte können sich für alle Studiengänge, die noch Plätze zur Verfügung haben, bis Freitag, 16. Oktober, einschreiben. Möglichst viele Lehrveranstaltungen in Präsenz: Das ist das Credo für das kommende Semester. So sollen alle neuen Studierenden vor Ort am Campus studieren können und ihre Lehrenden sowie Kommilitoninnen und Kommilitonen persönlich kennenlernen. Die Vorbereitung für ein pandemiegerecht gestaltetes Semester laufen derzeit intensiv. Die verlängerte Frist zur Einschreibung gibt allen, die bisher noch unentschlossen waren, die Chance, sich für den Studienstart im Wintersemester zu entscheiden. Alle Informationen zu den verschiedenen Studiengängen und zur Einschreibung finden sich unter www.uni-weimar.de/studium. Bereits ab 19. Oktober empfängt die Bauhaus-Universität Weimar ihre Erstsemester-Studierenden zur traditionellen Studieneinführungswoche, bevor Anfang November schließlich die Vorlesungen beginnen. Weitere Details zur Gestaltung des Wintersemesters 2020/2021 finden sich im Internet unter www.uni-weimar.de/wintersemester2020.