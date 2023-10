Bauhaus-Uni Weimar präsentiert Projekt in Berlin

Weimar/Berlin. Forschungsergebnisse der Bauhaus- Uni Weimar zu 100 Jahre Radio werden vorgestellt.

Anlässlich des 100-jährigen Rundfunkjubiläums in diesem Jahr beschäftigt sich das künstlerische Forschungsprojekt „Listening to the World – 100 Jahre Radio“ der Bauhaus-Uni mit dem Hören als globalem Phänomen. In Workshops in Montevideo, der Hauptstadt Uruguays im März dieses Jahres und Manila/Sagada auf den Philippinen im August haben Klangkünstlerinnen und -künstler, Klangforschende sowie Radio-Praktiker und -Theoretiker gemeinsam die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des regionalen und überregionalen Hörens erkundet. Erste Ergebnisse des Kooperationsprojektes zwischen der Uni, dem Goethe-Institut und Deutschlandfunk Kultur werden nun am 21. und 22. Oktober im Haus der Kulturen der Welt (HKW) in Berlin präsentiert.

Das künstlerische und diskursive Programm von „Listening to the World“ bietet Geschichten und Perspektiven zu unterschiedlichen Klangrealitäten, Praktiken des Hörens und des Radiomachens, teilt die Uni mit. Die Workshop- und Forschungsergebnisse der bisherigen Veranstaltungen und eines kommenden Workshops im März 2024 in Johannesburg werden zudem auf einer neuen Wissensplattform, der „Transcultural Listening Map“, gesammelt und liefern wiederum das Ausgangsmaterial für eine Podcast-Reihe auf Deutschlandfunk-Kultur und für Produktionen der beteiligten Länder.