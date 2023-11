Baumschmuck für den Herderplatz in Weimar gesucht

Weimar. Der Falkverein und die Stadt Weimar schmücken zusammen mit Bürgerinnen und Bürgern die Tanne auf dem Herderplatz.

Den Weihnachtsbaum auf dem Herderplatz schmücken Falkverein und Stadtverwaltung zusammen mit Weimarerinnen und Weimarern am Samstag, 2. Dezember, ab 10 Uhr. Wie es in den vergangenen Jahren zur Tradition geworden ist, sind alle Interessierten an diesem Tag eingeladen, möglichst wetterfesten Weihnachtsbaumschmuck zum Herderplatz zu bringen und beim Schmücken des Tannenbaumes zu helfen. Für die mitgebrachte Deko gäbe es so gut wie keine Einschränkungen: Sterne, Kugeln, Holzanhänger, Girlanden – alles sei dem Verein willkommen, solange es weihnachtlich ist, informiert die Stadtverwaltung. Gegen die Kälte geben die Vereinsmitglieder Heißgetränke gegen eine kleine Spende aus.