Baurecht in Hottelstedt endet nach fast 25 Jahren

Der Bebauungsplan für das Wohngebiet „Windmühle“ in Hottelstedt wird aufgehoben: Mit 18 Ja- und 2 Gegenstimmen beschloss der Stadtrat der Landgemeinde Am Ettersberg in seiner jüngsten Sitzung, einen entsprechenden Bescheid durch die Untere Bauaufsichtsbehörde des Weimarer Landes zu veranlassen. Die Fläche gehört seit 1995 einem privaten Investor, der dort 57 Einfamilienhaus-Parzellen erschließen und vermarkten wollte. „Es ist in den fast 25 Jahren allerdings keine Bebauung erfolgt und aktuell auch keine geplant“, sagte Landgemeinde-Bürgermeister Thomas Heß (CDU). Anlass für die Kommune, den Bebauungsplan aufzuheben, ist der Blick auf mögliche andere Neubau-Vorhaben: „Wenn wir dafür Gebiete ausweisen wollen, könnte die Bauaufsicht bemängeln, dass es ja schon ein genehmigtes Areal gibt, nämlich Hottelstedt.“ Einen Flächennutzungsplan für die gesamte Gemarkung der Landgemeinde gibt es noch nicht. Seine Erarbeitung werde, so Heß, noch Jahre dauern. Die Verwaltung habe den Hottelstedt-Investor kontaktiert und angefragt, ob er den Bebauungsplan auf zehn Parzellen reduzieren würde – allerdings gab es keine Einigung.