Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bauvorbereitung an der Ossietzkystraße

Bauvorbereitung statt Baubeginn: In der Carl-von-Ossietzky-Straße haben die Arbeiten am nächsten Bauabschnitt Montag noch nicht begonnen. Dienstleister waren weiter mit der Umleitungsstrecke beschäftigt. Zu den wichtigen Änderungen während der Bauzeit gehört die Möglichkeit für Pkw, aus der unteren Friedrich-Ebert-Straße nach links in die Rosenthalstraße abzubiegen. Lkw können dort nur aus Richtung Kirschberg in die Rosenthalstraße einbiegen. Die Ossietzkystraße selbst wird vom alten Schlachthof bis zur Baustelle zur Sackgasse, ebenso die Seitenstraßen. Die Meyerstraße ist in Ost-West-Richtung als Einbahnstraße ausgeschildert und für die Auffahrt auf die Ebertstraße mit einer Ampelanlage ausgestattet.